Количество профессий, появляющихся и исчезающих одновременно, очень велико. Большинство из нас не знает сейчас, кто такой балагол, а вот термин «копирайтер» знаком почти каждому. Для того чтобы разобраться с функционалом каждой профессии, люди пользуются специальной литературой. А чтобы понять, к какой сфере относится та или иная позиция, необходимо прочитать наш материал.

Деление профессий

В мировом сообществе лингвистов принято делить профессии по различным признакам, группируя их между собой в небольшие кластеры. Такие группировки помогают выделить одинаковые занятия и обобщить их.

Все профессии делятся по различным признакам.

По типу труда бывают классы профессий гностические, преобразующие, изыскательские:

Преобразующие. Такие профессии связаны с изменением различных свойств или состояний предмета труда. Познание в этом случае не является самоцелью. Яркими представителями данной группы будут являться люди, которые работают поварами, пекарями, строителями. Здесь четко прослеживается изменение свойств изначального материала. Пекарь из сырых продуктов выпекает хлебобулочные изделия, повара изменяют свойства сырых овощей и фруктов, отваривая их в кипятке, строители - замешивают сухой цемент и оставляют его затвердевать. Не подходит, например, профессия водителя - четкого изменения свойств нет.

Гностические профессии (от древнегреческого слова «гнозис», обозначавшего знание). Это профессии, которые связаны исключительно с познавательной отраслью. При этом они органично вписываются в материальное производство. Таких профессий много, и они очень разнообразны. Как конечный продукт рассматривается распознавание, узнавание, контроль, классификация, проверка по известным признакам, сортировка, исследование и оценка. К представителям относятся лаборант, искусствовед. Судмедэксперт - также профессия гностического типа.

Изыскательные. В этом случае основной направленностью становится поиск чего-то, деятельность, которая поможет изобрести новое, придумать решение. Представители - люди, чья работа связана с изобретением нового и преобразованием старого. Это - воспитатели и педагоги, программисты, математики, инженеры, раскройщики лекал.

Деление по средствам труда

По средствам труда делятся профессии на:

Использующие механизированные орудия. Это профессии, которые предполагают в своей деятельности управление автоматами или механизмами. Создаются такие машины с использованием ручного управления для преобразования чего-то, перемещения. Классическими представителями такой профессии будут токарь или водитель машины, которые при помощи управления перемещают грузы или придают форму заготовке.

Использующие ручные орудия, которые необходимы для выполнения самой функции труда. Представителями являются слесари, картографы, художники, лаборанты.

Использующие автоматизированные орудия. Такие профессии предполагают управление станками, различными устройствами. Работники - операторы инкубационных подразделений, операторы записи звука.

Функциональные средства человеческого организма. Это профессии, в которых основная деятельность - мыслительная и эталонная. Например, дирижер или акробат.

Деление по условиям труда

По условиям труда профессии делятся по типу работ:

На открытом воздухе - агрономы, трактористы, монтажники. Работа предполагает резкие перепады температур.

Бытового типа - бухгалтер, программист. Это работа офисная или лабораторная.

Необычные - под водой, на большой высоте, в условиях сильной жары. Представители - водолазы, шахтеры.

С повышенным уровнем ответственности морального характера - такие сотрудники несут ответственность за здоровье человека, его жизнь, материальные ценности. Это учителя, судьи, продавцы.

Классификация профессий

Во всем мире принято делить существующие профессии на определенные классы. В России популярностью пользуется таблица, составленная Е. А. Климовым.

Согласно его классификации, выделяется 5 основных типов:

Человек - техника. Это люди, которые взаимодействуют с неживыми объектами, чаще всего - техническими. К примеру - электрик, слесарь-ремонтник, токарь.

Человек - природа. Дело имеют с животными, лесами, микроорганизмами. Это - ветеринар, агроном, мастер-плодоовощевод, специалист-животновод.

Человек - человек. Предметом исследования, обслуживания, преобразования являются сообщества, социальные слои, группы, люди разного возраста. Представители - врачи, учителя, продавцы, инженеры-педагоги, экскурсоводы.

Человек - художественный образ. Представитель данной профессии видит мир творческим, старается выделить прекрасное. Окружение волнует его только с точки зрения возможности добавить красоты, затронуть форму или эмоцию. Яркие представители - художники, реставраторы, настройщики, артисты балета, драмтеатра, композиторы, декораторы.

Гностические специальности

Гностические профессии - это профессии, в результате деятельности не производящие новых продуктов или товаров. Это оценочная сфера. Гностический класс профессий часто связан с культурной деятельностью и наукой.

Специалисты гностических профессий не участвуют в создании нового. Чаще всего они оценивают имеющиеся, произведенные ранее продукты или отдельные параметры.

Яркие представители: товаровед, искусствовед, криминалист, врач-рентгенолог.

Примеры профессий

В каждой профессии сочетаются различные признаки, принадлежащие классам, типам и видам разного направления.

Преобразующие специальности Изыскательные профессии Гностические профессии Ч – П Семеновод, дрессировщик, селекционер Садовод, доярка, ветеринар Сортировщик рыбы, овощей, плодов, приемщик молока, сортировщик яиц Ч – Т Литейщик, часовщик, автослесарь Крановщик, тракторист, водитель Летчик–наблюдатель, гидроакустик, лаборант для механических испытаний Ч – Ч Пластический хирург, психиатр, психолог Массажист, продавец, терапевт Вахтер, санитарный врач, сторож, следователь, журналист Ч – З Переводчик, раскройщик, шифровальщик Программист, лингвист, математик Контролер чертежей, бухгалтер-ревизор, корректор, нормировщик Ч – Х Флорист, художник, писатель Живописец по фарфору, модельер, скульптор Критик, контролер музыкальных изделий, антиквар

Гностический класс призван:

исследовать, отличать, распознавать, определять, проверять;

оценивать, разбираться в трудных и сложных явлениях, делать выводы на основе разнообразных признаков объекта);

проверять по предварительно знакомым признакам, сортировать и так далее.

Гностические профессии, перечень которых очень длинный - контроллер технического контроля (техника), корректор (это знаковая система), критик (это художественный образ), эксперт зданий и сооружений (это архитектура), санитарный врач (сфера - человек), лаборант анализа (это природа) и т. д., - могут пересекаться и с другими профессиями и типами.

Где встречается гностический тип

Гностические профессии, список которых можно продолжать бесконечно, можно встретить где угодно. В поликлинике и в поле, на строительной площадке, и на заводе, в торговом зале супермаркета или магазина. Могут относиться гностические профессии к любому из пяти распространенных типов профессий: контролер-приемщик изготовленной продукции, критик, корректор, санитарный врач.

Преобразующие профессии

Самым многочисленным считается класс профессий, который по своим целям активно связан с изменением свойств предметов труда. Именно поэтому данный класс называется преобразующим. Для таких профессий психологи, составляя карту профориентации, используют аббревиатуру «Пр» - по первым буквам ключевого слова. Этот класс является наиболее широким, потому что часто познавательная деятельность не является основной, а только лишь выступает впереди преобразующей и является побочным продуктом.

Под преобразующей деятельностью следует понимать любые действия, в результате которых предмет труда изменит свои свойства, положение в пространстве, а также наоборот, будет активно сохранять свои первоначальные свойства. Класс этих профессий широко распространен в разных сферах: учитель, столяр, чертежник, полевод, реставратор.

Изыскательные работы

Гностические профессии, примеры которых рассмотрены выше, сильно отличаются от изыскательных. В изыскательном классе на первый план выдвигается только та цель работы, которая подразумевает под собой изобретение чего-то, где нужно придумать или определить новый вариант решения вопроса. В классификациях принято обозначать данный класс буквой «И». Это - профессии практического применения. Часто их путают с гностическими, связанными со специальными изысканиями. Гностические профессии, цель труда которых - распознать и классифицировать, в этом контексте отличаются от изыскательных очень сильно. Работа геолога, например, часто вызывает у специалистов споры, куда ее отнести.

Отличительные черты гностических профессий

Гностические профессии, примеры которых приведены ранее, характеризуются некоторыми особенностями, помогающими вычленить их среди общей массы. В этом классе любой из специалистов самостоятельно не участвует в производстве новых продуктов, а только лишь оценивает отдельные имеющиеся. Эти продукты всегда сделаны другими специалистами и не могут возникнуть сами по себе.

Также представители гностических профессий могут оценивать отдельные параметры какого-либо изделия. Отличительная черта, которая объединяет всех специалистов, - это высокий интерес к свойствам, признакам определенных объектов или продукции, а также их сравнение.

Разнообразие гностических специальностей

Гностические профессии разнообразны настолько, что среди всех них выделяется еще отдельная самостоятельная группа, объединенная ведущими действиями, которые применяются для достижения целей гностического характера. К ним относят: классификацию - сортировку, проверку по известным заранее качествам, исследование - углубление в более сложные связи скрытых, не сразу видных и явных процессов или явлений.

Требования к сотрудникам

Специальности этого класса предъявляют определенные личностные и профессиональные требования к работнику. Основное, что выделяет гностические профессии - цель труда. Примеры требований к работнику: очень выраженная познавательная деятельность, высокая наблюдательность, устойчивость внимания, работоспособность высокого уровня, неутомимость и выносливость необходимых органов чувств. Контроль качества продукции или оценка объектов зачастую затрагивают интересы других людей. Для беспристрастного и качественного исследования важна твердость позиции, проявление принципиальности в сделанных выводах.

Примеры

Примеры профессий гностического характера встречаются на каждом шагу. Скажем, закройщик, который работает в ателье. Каждый раз, приступая к индивидуальному пошиву, он должен изменять свою деятельность, ориентируясь на фигуру клиента, фактуру ткани, фасон модели.

Фактически он решает нестандартные и творческие задачи на протяжении всего рабочего дня. Класс таких профессий - изыскательных - крайне невелик.

Пересечение классов и целей

Очень редко четко выделяются профессии, в которых преобладает один тип или класс. Не могут быть только гностические профессии, только изыскательные или только преобразующие. Чаще всего в работе, которой занимается человек, присутствует несколько целей: и распознать, и придумать, и преобразовать. Во множестве специальностей цель труда содержит в себе по два элемента, или даже каждый из них. Для того чтобы определить, гностические профессии или изыскательные, и отнести их к некоторому классу, нужно будет предварительно сориентироваться в том, который из элементов целей составляет главное, основное содержание всей деятельности, а какой элемент имеет значение побочного.

Например, врач, чтобы лечить человека, должен сначала выяснить и поставить диагноз. В начале его труда обязательно будет присутствовать элемент изыскательной активности и распознания, но главное содержимое и смысл всех врачебных специальностей направлен на излечивание и исцеление больного, а значит - на его преобразование.